La mujer que acusó a Brett Kavanaugh de acoso sexual, Christine Blasey Ford, testificará la próxima semana ante el Senado de EE.UU., un paso clave que determinará el curso de la confirmación del juez para el Tribunal Supremo.

Los abogados de Ford y el senador republicano Charles Grassley, presidente del Comité Judicial, fijaron de forma tentantiva para este jueves la audiencia en la que ella testificará sobre el presunto episodio de acoso a manos de Kavanaugh, aunque aún no hay detalles sobre las condiciones del interrogarorio, apuntó hoy el diario The New York Times.