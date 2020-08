El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que ha superado la COVID-19, enfermedad cuyo contagio confirmó el pasado 12 de agosto, y agradeció "las muestras de afecto".

"Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por COVID-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.