El vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glas, insistió hoy en que no existen pruebas en su contra del presunto delito de asociación ilícita del que es acusado en un juicio sobre la trama de supuestos sobornos de la firma brasileña Odebrecht.

Al inicio del cuarto día de la audiencia de juzgamiento, Glas dijo que hasta ahora la ciudadanía no puede ver una prueba en su contra "porque no existe" y porque no ha cometido "delito alguno".