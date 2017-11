El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, dijo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, que no será un "rehén más" de su Gobierno, después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizara al Supremo a abrir un juicio en su contra.

"Señor Nicolás Maduro lamentablemente para usted le digo que hemos tomado la decisión de no ofrecerle y no regalarle un rehén más que usted pueda usar para su tráfico humano de esperanza. No caeremos más en ese juego y no le daremos más herramientas para que usted atente contra los demócratas", dijo Guevara en un vídeo difundido hoy.