El vicepresidente de Brasil, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao, descartó este lunes la posibilidad de una ruptura institucional o de un golpe de Estado en el mayor país latinoamericano pese a la "retórica fuerte" del presidente, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.

"No hay espacio para una ruptura en el siglo XXI. No podemos mirar lo que ocurrió en el siglo XX y trasladarlo a la actualidad. ¿Hay una retórica fuerte por parte de nuestro Gobierno? La hay. Pero no hay acciones que se correspondan a esa retórica", afirmó Mourao en entrevista que concedió a la Radio Gaúcha y al ser interrogado sobre si Bolsonaro estaría presionando un golpe en Brasil.