Menos de 48 horas después de haber pasado la peor experiencia de su vida a manos de un Gobierno que se denomina "sandinista", el sacerdote nicaragüense Edwing Román advierte que si estuviera vivo su tío abuelo, el máximo héroe de Nicaragua, Augusto C. Sandino, "ya hubiera derrocado" al presidente Daniel Ortega.

"Já, él ya hubiera derrocado a Daniel Ortega, porque Daniel no es sandinista, prácticamente él mismo enterró a su propio partido, es una familia, una dictadura, Ortega Murillo dicen dizque llamarse sandinistas, pero no lo son, no tienen el pensamiento de Sandino, que era mi tío abuelo", dice a Efe, Román, quien convalece en un hospital privado de Managua.