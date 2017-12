El expresidente peruano Alan García afirmó hoy que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht no mencionó "ningún hecho concreto, coima ni aporte" que le haya entregado, tras revelarse la transcripción de la declaración que dio el pasado mes de noviembre a un equipo de fiscales peruanos.

"Ellos se venden, yo no", agregó el exgobernante antes de señalar que "lo demás es humo" en la declaración de Odebrecht, quien, según su opinión, al referirse a él solo dijo "no puedo precisar", "no puedo decir cómo", "no lo sé".