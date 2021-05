15 may. 2021

EFE Madrid 15 may. 2021

El embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, remarcó este viernes que su país "permite la protesta, pero no el vandalismo y el crimen", y que el Gobierno colombiano no puede permitir que "unos pocos abusando de un derecho de protesta pisoteen el derecho de otros".

Colombia sigue lidiando con la crisis desencadenada por más de dos semanas de protestas, mientras el Gobierno trata de ceder en algunas de las demandas para apaciguar el descontento social que vive el país e insiste en invitar a una mesa de diálogo a los convocantes del paro nacional.

"El presidente (Iván) Duque ha sido muy mesurado, la verdad. Dicen que debería ser más mesurado y que Colombia es un Estado represivo y la verdad es que hemos sido mesurados, pero con firmeza", afirmó el embajador colombiano en una entrevista con EFE.

Plata ofreció los datos oficiales de las consecuencias de las protestas, en las que se han producido, dijo, 2.761 actos vandálicos, y entre los numerosos destrozos en el transporte público, sucursales y cajeros bancarios o establecimientos comerciales destacó las 99 unidades de policía atacadas, "incluso algunas incineradas con los policías dentro, que les tocó salir básicamente huyendo de allí temiendo por si vida".

"Esto no es una cosa ligera, sencilla, y requiere de las fuerzas del orden actuando para contener", aseguró.

Plata reivindicó que "se habla de víctimas, pero nadie ha hablado de los policías y tenemos más policías heridos en las confrontaciones que los propios manifestantes, 852 con elementos cortopunzantes y con armas. Más de 12.000 armas cortopunzantes decomisadas y más de 431 armas de fuego".

"Eso no es gente que está marchando en paz. Nadie va a marchar en paz con una pistola en el bolsillo. Y esto es lo incautado, lo no incautado no sé cuánto podrá ser, porque esto es el 20% de lo que pueda haber en la calle", indicó.

Reconoció que también han fallecido ciudadanos, "tenemos 742 ciudadanos heridos, menos que los policías heridos y fallecidos tenemos 34, de los cuales 15 están vinculados con la protesta, 11 no y hay nueve que están en verificación".

"Esto no es justificable ni admisible y hay 65 investigaciones que están en curso para establecer los culpables y si hubo abuso policial y qué tipo de abuso y responsabilizar a esas personas. Si hubo abusos esto no es una política de Estado. Hay que entender bien el contexto de lo que sucedió", dijo.

Plata subrayó que "es importante anotar que quien ha manejado la protesta es la Policía. Colombia no está militarizada, no tenemos al Ejército en la calle. Aquí el actor es la policía y dentro de ella un escuadrón antidisturbios, que ha estudiado y entiende los sistemas de derechos humanos y maneja un armamento menos letal al convencional, armas que buscan ser disuasivas pero no letales".

DESEO DE UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

El embajador aseguró que el presidente Duque "tiene todo el deseo de abrir un diálogo constructivo que nos permita alcanzar algunos consensos, pero hay que entender que cuando un paro de estos originado por la reforma tributaria, que ya fue retirada, y el paro sigue, se juntan en las protestas todo tipo de intereses".

"Y dentro de eso hay grupos ilegales, armados, que lo que buscan es desestabilizar al Gobierno y aprovechar el caos para hacer sus fechorías y para que sus negocios ilegales progresen", aseveró.

Sobre las marchas de colombianos que se están llevando a cabo en toda España, Plata aseguró que le preocupan.

"Si los colombianos en Madrid marchan con carteles de "se nos está matando" -añadió- qué pueden pensar la gente aquí. La verdad es muy diferente. Colombia no es un Estado represivo, por el contrario es una democracia que admite la protesta, pero no esta violencia y la vandalización. No se puede confundir la respuesta del Estado. Tiene que mantener el orden, es su deber constitucional", señaló.

Alida Juliani