Elisa Trotta, representante diplomática en Argentina del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes a Efe que a Rusia y China también les conviene que haya elecciones en su país, ya que solo un "Gobierno democrático" les garantizará el pago de la deuda.

"(Nicolás) Maduro no protege a nadie. No protege a su pueblo y no va a proteger los intereses de nadie más. De esa manera tanto Rusia como China y todos los países deben entender que esto es algo conveniente para todo el mundo", señaló la abogada, de padre argentino, en una entrevista en el centro de Buenos Aires, ciudad en la que se estableció hace casi ocho años.