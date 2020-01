El ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, ha negado este viernes que se reuniera en Madrid el pasado domingo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ese día hizo escala en el aeropuerto de la capital de España camino de Turquía.

"No hubo reunión" con Rodríguez y la vicepresidenta "no pisó territorio español", declaró hoy Ábalos, quien ha explicado que el día del encuentro recordó a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, a bordo de un avión, que no podía pisar territorio español por las sanciones de la Unión Europea, y que simplemente la saludó porque se lo pidió el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, al que fue a recoger al aeropuerto.