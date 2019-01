Entre la oposición venezolana ha emergido una nueva esperanza, la que encabeza el diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado del país y convocó este viernes a sus simpatizantes en Caracas con la ilusión de que "esta vez sí" conseguirán derrocar a Nicolás Maduro.

"Esta es la ocasión, no hay otra, esta es la esperanza, si no es ahora, creo que no va a ser nunca", dijo a Efe Luz Marina Acosta, una mujer ya entrada en años que acudió tocada con una gorra de Venezuela al mitin, el primero de Guaidó desde que se adjudicó las competencias del Ejecutivo.