Los estudiantes de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) explicaron hoy que, ante la falta de voluntad del Gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis sociopolítica en el país, los universitarios se preparan para arreciar su lucha y alentar al pueblo a no desistir.

Los líderes estudiantiles informaron, en conferencia de prensa, que están "cansados" de que los integrantes de las mesas de diálogo, quienes han retomado sus reuniones esta semana, "ya no saben si hacer o no hacer, decir o no decir" y los miembros del Gobierno que deberían participar en los encuentros, "a veces ni se presentan a las citas".