El político venezolano Héctor Navarro, ministro de Educación con Hugo Chávez, aseguró este martes que el gobernante Nicolás Maduro "no tiene legitimidad" tras reunirse con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero.

"Si me preguntas a mí qué tiene más legitimidad, si la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, Juan Guaidó como su presidente o el presidente Nicolás Maduro, que no tiene legitimidad frente al pueblo (...) Obviamente la AN y Juan Guaidó (son más legítimos)", dijo Navarro a periodistas.