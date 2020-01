El diputado disidente de la oposición, Jose Noriega (c), ofrece declaraciones a los medios tras presentar un documento al Tribunal Supremo de Justicia este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.

Un grupo de disidentes del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López, presentó este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para ser reintegrados en la agrupación de la que fueron expulsados en diciembre pasado.

"Estamos reclamando porque no se cumplió con el debido proceso, no se cumplió con el derecho a la defensa, en ningún momento se nos llamó para que nosotros alegáramos nuestros argumentos en defensa", dijo el diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), José Gregorio Noriega, tras presentar la denuncia.