Facebook está preparando planes en caso de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no acepte el resultado de las elecciones de noviembre si es derrotado, incluida la posibilidad de desactivar toda la publicidad política en la red social para frenar la desinformación en ese eventual contexto, según The New York Times.

En una información publicada este viernes, el periódico neoyorquino cita a fuentes conocedoras de esos planes y asegura que el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, y algunos de sus colaboradores están manteniendo reuniones diarias sobre cómo minimizar el riesgo de que la red social se use para litigar el resultado electoral.