Los familiares de los dirigentes políticos opositores detenidos en Nicaragua reclamaron este jueves su derecho a visitar y conocer las condiciones en las que se encuentran sus parientes, debido a que hasta ahora el Gobierno que preside el sandinista Ortega no se lo ha permitido.

"No sabemos la condición de salud de nuestros presos, porque no tenemos acceso a ellos, no nos han dejado verlos, no han dejado que nuestros abogados los vean", afirmó la esposa del precandidato a la Presidencia por la opositora Alianza Ciudadana por la Libertad Juan Sebastián Chamorro, Victoria Cárdenas, en teleconferencia de prensa.