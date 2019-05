El expresidente del Gobierno de España Felipe González aseveró este lunes que cuando "el año que viene, al siguiente y al siguiente" Nicolás Maduro ya no gobierne en Venezuela y se pueda ver "con toda claridad" el horror de su "tiranía", no aceptará "excusas" de que no se sabía lo que ocurría.

"No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo: 'no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos'. ¡Si no lo ven pónganse gafas porque la realidad es evidente!, alertó, en un acto en Buenos Aires, quien gobernó España entre 1982 y 1996.