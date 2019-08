El candidato presidencial Alberto Fernández, quien obtuvo el máximo apoyo electoral en las primarias dijo este miércoles que las medidas económicas que propuso el presidente Mauricio Macri se tomaron "tardíamente" y que "no tiene sentido" que se reúnan porque no se van "a poner de acuerdo".

"No tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿qué opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas", destacó Fernández en declaraciones a El Destape.