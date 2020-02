El presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, hizo este lunes un fuerte llamado a los integrantes y partidarios de su Gobierno a poner fin al debate acerca de si hay presos políticos en el país porque aseguró que no los hay y, además, advirtió que esa discusión sólo busca generar divisiones internas.

"¿Qué parte no entienden? El preso político técnicamente es el preso que está a disposición del poder político, sin causa. Yo no tengo ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", declaró Fernández a radio Continental de Buenos Aires.