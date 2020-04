El presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera, al afirmar que prefiere "tener el 10 % más de pobres y no 100.000 muertos" a causa de la pandemia del coronavirus.

"No dudé nunca, nunca. Prefiero tener el 10 % más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí", declaró el mandatario en una entrevista que publicó este domingo el diario "Perfil".