El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó este jueves que "no se puede prolongar en el tiempo" la masiva protesta salarial que realizan desde el lunes miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la región más rica y poblada de Argentina, en un comportamiento que el mandatario calificó de "inadmisible".

"Estamos resolviendo infinidad de situaciones como esta, lo que pasa es que no salen a la luz. Lo que no podés es tener una fuerza policial que tiene que estar al cuidado de la pandemia como estaba ayer. No puedes tenerlo y no puedes prolongarlo en el tiempo", aseveró el jefe del Estado argentino en diálogo con Radio con Vos.