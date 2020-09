Una década después, el 30-S continúa generando en Ecuador profundas discrepancias entre lo que Rafael Correa considera un golpe de estado fallido e intento de magnicidio, y periodistas y testigos una "protesta policial" que escaló precisamente por la presencia del entonces mandatario.

"No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más necio que el que no quiere entender. Las cosas están tremendamente claras, lastimosamente en Ecuador se niega lo evidente", aseveró a Efe el exmandatario desde Bélgica, donde reside desde 2017.