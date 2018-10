Keiko Fujimori (c), hija del expresidente Alberto Fujimori y líder de la oposición peruana, llega ayer miércoles 03 de octubre de 2018, a la casa de su padre en Lima (Perú). EFE

El exgobernante peruano Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó hoy que si regresa a prisión su corazón "no lo va a soportar" e invocó al presidente Martín Vizcarra y las autoridades del Poder Judicial que "no lo maten".

"Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo", afirmó Fujimori en un mensaje difundido por la emisora RPP Noticias.