El expresidente estadounidense George H. W. Bush (1989-1993) asegura en un nuevo libro que el actual mandatario, Donald Trump, es "un fanfarrón" que actúa guiado por su ego y confirma que en las elecciones de 2016 votó por la candidata demócrata, Hillary Clinton, y no por el aspirante de su partido.

Su hijo, el también exmandatario George W. Bush (2001-2009), pensó durante la campaña electoral que Trump no sabía "lo que significaba ser presidente", según un libro que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre y sobre el que la cadena de televisión CNN y el diario The New York Times adelantaron hoy algunos detalles.