El jefe del Parlamento, Juan Guaidó (c), se reúne con la plataforma opositora Frente Amplio Venezuela Libre, este lunes en Caracas (Venezuela). EFE

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó (c), habla con la prensa tras reunirse con la plataforma opositora Frente Amplio Venezuela Libre, este lunes en Caracas (Venezuela). EFE

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de cincuenta países, dijo este lunes que el anuncio de reestructuración del Gobierno de Nicolás Maduro demuestra "mucha debilidad" e insistió en que "la cadena de mando está rota".

"No hay gabinete, hay usurpación de funciones (...) lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones", dijo Guaidó a periodistas.