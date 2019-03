El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó (c), reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, participa en un evento en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en Caracas. EFE

Guaidó dice que su inhabilitación es una "farsa" y que no existe

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, tildó este jueves de "farsa" la inhabilitación pronunciada en su contra por la Contraloría del país y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló al recordar que el contralor general, Elvis Amoroso, fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.