El líder opositor venezolano Juan Guaidó (c), participa en un encuentro con representantes de distintos gremios este viernes, en Caracas (Venezuela). Guaidó llamó este viernes a todos los gremios de Venezuela a una marcha el próximo 10 de marzo hacia la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para intentar retomar el control de la sede legislativa, si bien en las últimas semanas los diputados opositores no han podido acceder al lugar. EFE/ Miguel Gutiérrez