El líder del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (c). EFE

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, dijo este sábado que no aceptará un diálogo "falso" con el Gobierno de Nicolás Maduro ni elecciones "que no tengan las condiciones reales", dos de las opciones puestas sobre la mesa para destrabar la crisis en el país.