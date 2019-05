26 may. 2019

EFE Caracas 26 may. 2019

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, no descartó este domingo otros mecanismos para la solución del conflicto político que mantiene con el Gobierno de Nicolás Maduro, pese a haber aceptado la mediación de Noruega.

"Es una invitación a una mediación de Noruega, es decir, no es negociación, no es diálogo, no utilicemos (...) la narrativa del régimen. Es una iniciativa más de las que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos cese de usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres, habrá funcionado", dijo.