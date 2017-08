El Gobierno de Guatemala dejó hoy la puerta abierta a que el presidente, Jimmy Morales, pueda pedir el próximo viernes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la destitución del titular de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez.

"No es algo que yo pueda responder. No compete una respuesta unilateral antes de una reunión que todavía no se ha llevado a cabo (...) no podemos circunscribir la agenda a que una persona continúe. No podemos depender de una persona para garantizar o no la continuidad de una institución", dijo el portavoz de la Presidencia, Heinz Heimann, en rueda de prensa.