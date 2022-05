25 may. 2022

EFE Bogotá 25 may. 2022

El candidato de derechas a la Presidencia de Colombia Federico Gutiérrez se mostró este miércoles "muy preocupado" por la falta de una auditoría externa internacional en las elecciones convocadas este domingo, tras las irregularidades denunciadas en las pasadas legislativas de marzo.

"A mi me preocupa mucho que no se vaya a dar la auditoría externa internacional porque a día de hoy todavía no se han aclarado las irregularidades que se han denunciado en las elecciones legislativas", aseguró el aspirante de Equipo por Colombia ante los medios.