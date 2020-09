Hillary Clinton lanzará el próximo 29 de septiembre un podcast de 24 episodios llamado "You and me both" en el que abordará "grandes temas como la fé, el liderazgo y la comida" a través de conversaciones con personas a las que admira, desde la activista Stacey Abrams y la cocinera Samin Nosrat hasta el presentador Tan France o la escritora Gloria Steinem.

"Estamos viviendo tiempos bastante intensos: una pandemia, una caída económica, un tardío encuentro con el racismo y mucha incertidumbre sobre el futuro de nuestra democracia. No sé ustedes, pero yo siento que necesitamos algo de comunidad", dice en su presentación la excandidata demócrata a la Casa Blanca, que aboga por la "humanidad" y la "autenticidad".