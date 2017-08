El inversor multimillonario Carl Icahn renunció el viernes como asesor en materia regulatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mitad de una polémica por un supuesto conflicto de intereses, informaron hoy medios locales.

Icahn anunció su renuncia el viernes en Twitter, horas antes de que la revista The New Yorker publicara anticipadamente en Internet un artículo, previsto para el lunes, sobre sus esfuerzos para cambiar una política que perjudicaba a una de sus compañías, según The Washington Post.