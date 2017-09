Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, informó hoy que le llegó a su casa una imputación por los 200 millones de bolívares en efectivo (más de 60.000 dólares a la tasa oficial) que fueron hallados en su auto el martes y aseguró que continúa la "persecución" contra su familia.

"El día de hoy en la mañana me presenté (...) para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí frente a ese organismo a punto de empezar a declarar llegó a mi casa esto: (muestra un papel) me imputan en un tribunal. Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay", dijo en un vídeo publicado en Twitter.