El exministro Miguel Rodríguez Torres, un desertor del oficialismo venezolano, dijo hoy que la Contraloría General le impuso una inhabilitación política por 12 meses, lo que le impedirá competir en las elecciones presidenciales que se harán en el país antes de mayo.

"No he sido notificado de ninguna investigación (...) Según el documento se me inhabilita porque supuestamente no presenté mi declaración jurada a la Contraloría", dijo Rodríguez Torres en rueda de prensa, tras explicar que se enteró de la medida en su contra por información reseñada hoy en medios de comunicación.