El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (2-i), participa junto al canciller dominicano, Miguel Vargas (i), y el ex primer ministro de Grecia y actual presidente de la Internacional Socialista (IS), George A. Papandreou (2-d), y el secretario de la IS, Luis Ayala (d), este martes ante las delegaciones de más de un centenar de partidos de la Internacional Socialista (IS), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE