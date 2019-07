El cantante Jon Bon Jovi, que se encuentra inmerso en la gira "This House is Not for Sale", no escatima en esfuerzos para apoyar al aspirante demócrata a la presidencia de EE.UU., el senador Cory Booker, que creció en Nueva Jersey, estado natal del líder de la famosa banda de rock.

Bon Jovi, nacido en la ciudad de Perth Amboy, donó 2.800 dólares a la campaña de Booker, pero su apoyo al también exalcalde de Newark (2006-2013) irá más allá ya que realizará un evento de recaudación de fondos en su hogar de los Hamptons (Nueva York) para el político.