La organización juvenil opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) exigió este domingo al Estado de Nicaragua educación, justicia y democracia, condiciones que, según sus representantes, únicamente serán accesibles cuando el presidente Daniel Ortega deje el poder.

"Educación, justicia, democracia, participación juvenil, desarrollo económico, eso es lo que queremos para nuestro país, que no se equivoque la dictadura, esto no es Venezuela, esto no es Cuba, los nicaragüenses somos un pueblo que nació para ser libre", dijo el presidente de AUN, Max Jerez, durante un congreso de la organización.