El ala-pívot español Juancho Hernangómez, que disputa esta temporada la cuarta en la NBA con los Nuggets de Denver, reiteró este viernes en conferencia telefónica que no está preocupado por no haber podido cerrar la renovación con el equipo y que su única preocupación era tener "más minutos".

"Cierto que buscamos con mi agente la renovación antes que comenzase esta temporada, que será la última de mi contrato como novato, pero no se pudo y ahora eso ya no está en mi mente", destacó Hernangómez. "Lo importante es que la franquicia confía en mí, me incluye en el proyecto de futuro con el núcleo de jugadores jóvenes y eso es lo que cuenta".