Zury Ríos (c), hija del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt. EFE/Archivo

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha confirmado este viernes que aún no ha notificado al Tribunal Supremo Electoral sobre el fallo que invalidó el amparo que autorizó la inscripción de Zury Maité Ríos Sosa, hija del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt, para las elecciones Presidenciales.

"Se les informa que aún no ha sido notificada. Única información que se tiene al respecto", aseguró una fuente del máximo tribunal que no entró en detalles sobre los motivos que han provocado que el ente electoral aún no haya sido notificado sobre el fallo contra Zury, que se emitió el pasado martes.