El abogado del alcalde Antonio Ledezma, Omar Estacio (c), declara a la prensa luego de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hoy, martes 1 de agosto de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE

El abogado venezolano Omar Estacio, defensor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, consideró hoy al dirigente opositor como un "desaparecido" al no poder corroborar su presencia.

"Para nosotros, Antonio Ledezma es un desaparecido porque no podemos dar constancia de su presencia, hasta que no lo veamos, no podemos partir de conjeturas", aseguró Estacio en una entrevista concedida al canal argentino Todo Noticias.