La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera pidió este jueves en su alegato final del juicio por narcotráfico que el jurado "se aferre" a sus dudas ante las pruebas y los testimonios aportados por la fiscalía, de "mentirosos y criminales", y declaren así al Chapo "no culpable".

"Les suplico que miren en sus corazones y si tienen dudas, se aferren a ellas. No cedan ante el mito del Chapo. Aférrense a sus dudas y digan no, no, no culpable", dijo el abogado Jeffrey Lichtman en una emotiva declaración final ante el jurado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que juzga al mexicano, donde reiteró que el verdadero líder del cartel del Sinaloa es Ismael "el Mayo" Zambada.