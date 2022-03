La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky dejó este miércoles su escaño en el Senado por medio de una carta que fue leída en una sesión a la que no acudió y en la que resaltó las dificultades que le generó llevar a cabo el trabajo durante la pandemia.

"He trabajado con toda la dedicación que pude en estos años, con un despacho de puertas abiertas. Hace dos años mi trabajo es intermitente y mi despacho no pudo recibir como antes. No pude adaptarme al trabajo por Zoom", resaltó en la misiva.