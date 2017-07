La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, condenó hoy la prueba del polígrafo a la que el Supremo venezolano ordenó someterla, medida que tildó de "arbitraria e ilegítima" y que considera que representa una "violación a los derechos humanos" y al debido proceso.

"No tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco", dijo la titular del Ministerio Público (MP) en un vídeo institucional difundido a través de su cuenta en la red social Twitter.