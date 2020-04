Florencia Kirchner, hija de la expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández, afirmó que el "ensañamiento judicial" que padeció desde 2016 la "enfermó", por lo que debió realizar un extenso tratamiento durante más de un año en Cuba.

"Todo lo que estaba pasando acá, particularmente el ensañamiento que había conmigo, me tenía muy bloqueada. Fue bastante complejo para mí, tuve períodos de depresión hasta que me empezó a hablar físicamente el cuerpo con cosas que me empezaron a pasar, ya no a nivel sólo psíquico sino físico, como una somatización", declaró la joven de 29 años en la noche del jueves en una entrevista con la radio Futurock.