El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (c), participa junto al canciller dominicano, Miguel Vargas (i), y el ex primer ministro de Grecia y actual presidente de la Internacional Socialista (IS), George A. Papandreou (d),este martes ante las delegaciones de más de un centenar de partidos de la Internacional Socialista (IS), en Santo Domingo (República Dominicana).EFE