La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA denunció hoy que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del país ha sido trastocada en su texto, lo cual calificó como "un delito", y anunció una investigación para identificar a los responsables.

"El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito", dijo el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, en rueda de prensa.