El diputado venezolano y negociador opositor para un eventual diálogo con el Gobierno de Venezuela, Luis Florido, aseguró hoy que no ha iniciado un diálogo y que no habrá uno hasta tener las garantías para ello, y aclaró que las conversaciones en República Dominicana son un proceso exploratorio.

"Son encuentros exploratorios, la exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación, nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno (...) hasta que no esté acordado las condiciones, las garantías y la agenda clara nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación", dijo en rueda de prensa.