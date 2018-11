Dirigentes de la oposición venezolana manifestaron hoy su respaldo al diputado Freddy Guevara, que este domingo cumplió un año acogido en la Embajada de Chile en Caracas, luego de que en noviembre pasado se autorizara un juicio en su contra por delitos de instigación tras las protestas de 2017.

"Freddy Guevara hoy cumple un año refugiado en la embajada de Chile, un año donde les digo: no ha dejado de trabajar, no ha dejado de luchar, no ha dejado de soñar, no ha dejado de aportar todo lo que puede aportar para transformar a Venezuela", dijo el diputado Juan Andrés Mejía en un acto que se realizó en solidaridad con su compañero.