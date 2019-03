El precandidato por el Partido Nacional de Uruguay (PN) Luis Lacalle Pou lanzó este sábado su campaña de cara a las que serán las elecciones internas de los partidos políticos en la que aseguró estar en su "mejor momento" para gobernar ese país.

"No he logrado ser pesimista, algunos me dicen: '¿Luis, quieres agarrar este hierro caliente?'. Y yo les digo: yo no elijo el mejor momento de mi país, yo le doy el mejor momento y es ahora, es ahora", dijo durante su discurso en Montevideo ante una multitud de simpatizantes de esa bancada política.